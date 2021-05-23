Новая оптическая иллюзия с девочкой "сломала" глаза юзеров сети

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Redditопубликовали новый кадр, который сразу же вызвал бурное обсуждение среди юзеров сети.

Один из пользователей разместил фото с девочкой, которая запечатлена солнечным днем. Она стоит в розовой кофте и держит в руках игрушку, однако больше всего внимания привлекло другое: у нее отсутствовала половина тела. По крайней мере создавалась такая оптическая иллюзия.

Фото Reddit

Многие люди в комментариях к посту отметили, что снимок "сломал" им глаза, ведь с первого раза разгадать секрет фото не смог никто. Одни предположили, что ребенок сидит в причудливой позе, для других тень стала платьем, но правда оказалась очень простой.

Фотограф выбрал удачный ракурс и место съемки рядом со стеной, за которой и спрятали половину тела. Новая оптическая иллюзия заставила многих всмотреться в экран. Неудивительно, что пост быстро собрал почти 70 тысяч лайков. -0-