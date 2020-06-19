Новая оптическая иллюзия сломала мозг пользователям сети

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек поделился в TikTok новым видео, которое поставило в тупик множество пользователей сети.

В кадре парень запечатлен с двумя нарисованными полосками разной длины, однако, когда он приложил один и тот же кусочек бумаги, то полоски совпали.

Юзеры оказались в замешательстве и не смогли понять, как это возможно. Люди тут же принялись предлагать свои версии, а другие, напротив, обвинили молодого человека в использовании магии вне Хогвартса.

Разгадка оказалась куда проще. Все дело в оптической иллюзии Ястрова, или Вундта. Две полоски одинаковые, просто одна из них сдвинута вправо. Эту иллюзию любят использовать фокусники во время представлений. Видео быстро стало вирусным, а сам ролик за несколько дней посмотрели более 675 тысяч раз.-0-