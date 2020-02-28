Новая оптическая иллюзия вызвала массу противоречивых споров в сети

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Twitter появилась новая оптическая иллюзия, которая поставила в тупик миллионы человек.

Один из юзеров социальной сети разместил в интернете изображение двух кубов, фон которых меняется с белого на черный цвет. Автор иллюзии сразу дал ответ на загадку и написал, что фигуры не крутятся, однако многие пользователи сети не поверили ему. Они считают, что кубы вращаются.

Чтобы понять, так ли это, придется изрядно напрячь глаза, что и вызвало массу противоречивых споров среди пользователей Twitter. Одни считают, что кубы вертятся, другие с недоверием проверили слова автора. "Чем больше я стараюсь сделать так, чтобы мозг понял, что они неподвижны, тем яснее я вижу, что они движутся", - написал пользователь Twitter.

Впрочем, ответ найти просто: достаточно разместить на одной из граней фигуры курсор или палец. Тогда станет понятно, что кубы статичны, а мозг играет с вами. Из-за этого создается эффект движения.

В чем же секрет иллюзии? Оказывается, что границы фигур меняют цвет с белого на черный, что в сочетании с мерцающим фоном и создает обман зрения.-0-