Новая техника плавания от корги заставила улыбнуться огромное число юзеров (Видео)

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Южной Кореи недавно опубликовала на YouTube любопытные кадры, которые повеселили пользователей.

Женщина установила у себя дома бассейн, а после отправилась принимать водные процедуры вместе со своим питомцем по кличке Латте. Корги быстро освоился в воде, однако небольшие моменты его не устраивали. Собачке было сложно плавать прямо и поэтому она нашла новый способ, который заставил улыбнуться огромное число пользователей.

Питомец научился лапами доставать до дна бассейна, поэтому принялся плавать стоя. Этот стиль оказался куда проще и смешнее стандартного, что и рассмешило юзеров. Неудивительно, что кадры быстро привлекли внимание людей и собрали внушительное число просмотров. -0-