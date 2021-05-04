Новая жизнь – это всегда удивительно! Пользователей сети привели в восторг крохотные кролики (Видео)

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декоративные кролики приводят в восхищение не только детей, но и взрослых. Доказательством этого стало видео, появившееся в интернете.

Хозяйка питомцев опубликовала на своем Youtube-канале ролик с крольчатами, которым 2 недели отроду. Животные еще совсем маленькие, размером с ладонь, но уже открыли глаза и стали активно изучать окружающий мир.

Видео посмотрело почти миллион человек, многие высказали в комментариях восторг: "Маленькие беленькие куколки!", "Немного похожи на котят. Миленькие!", "Я визжала от этой милоты!", "Какие они милые", "Они такие прелестные", "Какие классные белые пушистики! Просто супер! Такие забавные", "Просто милота! Я уже начала гладить экран", "Новая жизнь - это всегда удивительно!", "Милые маленькие создания".-0-