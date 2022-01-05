Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" успешно раскрыл тепловой щит

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты успешно закончили раскрытие теплового щита новейшего телескопа "Джеймс Уэбб", сообщает "МИР24" со ссылкой на NASA.

"Все пять слоев "солнечного щита" раскрыты", – рассказала представитель миссии из Центра управления полетом телескопа в Балтиморе.

Щит – это одна из главных частей телескопа, который был запущен 25 декабря, а его раскрытие является завершением важного этапа в его запуске. Раскрытие щита необходимо для защиты "Джеймс Уэбб" от света, поскольку телескоп не должен нагреваться, чтобы видеть инфракрасный свет.

"Джеймс Уэбб" является совместным проектом NASA, Канадского космического агентства (ККА) и Европейского космического агентства (ЕКА). Планируется, что аппарат придет на смену "Хабблу". "Джеймс Уэбб" будет изучать Вселенную, а также он будет искать внеземную жизнь. Разработка нового телескопа продолжалось свыше 25 лет. За четверть века стоимость проекта возросла в 20 раз до $9,7 млрд.-0-