Новое фото Эмили Ратаковски вызвало шквал критики в сети

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Эмили Ратаковски, которая не скрывает своей беременности, поделилась в Instagram новым снимком.

Знаменитость сделала селфи в машине вместе со своим псом. Ратаковски позирует перед камерой в коротком белом топе, который оголил округлившийся живот. Многие восхитились красотой девушки, однако в комментариях юзеры выразили свое недовольство.

Пользователям не пришелся по вкусу внешний вид Эмили Ратаковски. Впрочем, огромная часть фолловеров похвалили красоту модели, а некоторые даже пошутили: "Выглядишь так, будто объелась шашлыка)". За непродолжительное время пост собрал более 1,1 млн лайков. -0-