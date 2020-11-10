Новое фото Глюкозы в купальнике оказалось слишком пикантным

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил и озадачил юзеров сети.

Звезда продемонстрировала своим многочисленным фолловерам новый кадр в купальнике с недавнего отдыха. Глюкоза примерила темно-красный наряд, который оказался слишком пикантным. Разумеется, на это указали юзеры, которые принялись обсуждать внешний вид звезды в комментариях.

Одни восхитились красотой Глюкозы и ее стройной фигурой, а вот другие, напротив, раскритиковали певицу за слишком откровенный пост. Впрочем, это только прибавило популярности фотографии, которая быстро собрала десятки тысяч лайков и множество разнообразных комментариев. -0-