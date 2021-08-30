Новое фото Яны Рудковской в купальнике озадачило пользователей

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский продюсер Яна Рудковская поделилась в Instagram новым постом с отдыха, однако только разочаровала фолловеров.

Знаменитость примерила закрытый купальник с принтом в технике тай-дай и разместилась на борту яхты. Яна Рудковская легла на разноцветный плед, а образ дополнили массивные солнцезащитные очки, однако не все оценили образ продюсера.

Новое фото Яны Рудковской озадачило пользователей, которые оказались не в восторге от снимка. Они посчитали, что в кадре "много фотошопа", раскритиковали фигуру звезды, а также отметили то, что им надоело смотреть на "шмотки". Впрочем, это не помешало посту собрать огромное число лайков и множество хвалебных отзывов. -0-