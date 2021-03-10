Новое фото Любви Успенской бросило в краску даже самых преданных поклонников

Любовь Успенская. Фото из Instagram
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram новый кадр и смутила даже самых ярых фолловеров.
"Королева шансона" решила показать свое короткое платье, однако дополнило образ одной пикантной деталью. Любовь Успенская примерила обтягивающее салатовое платье, но отказалась от нижнего белья. Экстравагантный наряд бросил в краску даже самых невозмутимых поклонников звезды.
Впрочем, эта пикантная деталь только привлекла внимание юзеров, а фотография быстро набрала популярность, собрав множество комментариев и десятки тысяч лайков. -0-