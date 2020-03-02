Новое фото Наташи Королевой вызвало негодование у фанатов

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Наташа Королева разместила в Instagram новую обложку альбома, в который вошли неизданные треки артистки, но пост вызвал негодование у пользователей сети.

Фолловеры знаменитости заподозрили ее в пластике. Мало кому из многомиллионной армии поклонников Наташи Королевой удалось узнать ее на снимке. Звезда предстала в чувственной позе, однако ее лицо ошарашило подписчиков.

"Кто это?", "Пластика, 100%", "А кто на фото? Явно не Королева", "Перебор с фотошопом!" - написали под постом фолловеры артистки.

Действительно, на фото сложно узнать звезду, однако нашлись те, кто отметил, что дело не в пластике. Просто Королева переборщила с ретушью фотографии. Впрочем, это не помешало посту собрать тысячи лайков и сотни самых разнообразных комментариев. -0-