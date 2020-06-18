Новое фото самой привлекательной спортсменки мира взбудоражило соцсети

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая бегунья Алиса Шмидт поделилась в Instagram новым снимком, который заставил подписчиков дышать чаще.

Спортсменка разместила в социальной сети кадр со стадиона, где она запечатлена в обтягивающем костюме. Для лучших результатов во время тренировок Алиса Шмидт слушает музыку.

Пользователи Instagram оказались в восторге от нового фото и завалили девушку сотнями комплиментов, а также оставили десятки тысяч лайков.

Напомним, Алиса 3 мая вернулась к тренировкам после карантина. В 2017 году издание Busted Coveragе признало ее самой сексуальной спортсменкой мира. Помимо этого, в ее копилке множество наград с различных первенств мирового уровня. -0-