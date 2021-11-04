Новое развлечение во время перелетов на самолете удивило путешественников

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На борту самолета теперь можно будет не только посмотреть кино или послушать музыку, но и заняться йогой и фитнесом. Об этом сообщает The Sun.

Новое развлечение при перелетах добавила к себе одна из американских авиакомпаний. Специально для нее производитель тренажеров разработал программу тренировок, которая позволит заняться спортом прямо во время полета.

Ролики с тренировками планируется запускать на экранах в салонах самолетов. Пассажирам будут доступны 20-минутные занятия по растяжке и медитации. Необычное нововведение удивило путешественников. Многие отметили, что такое развлечение будет не совсем удобно в замкнутом пространстве и может создать дискомфорт для других пассажиров. Впрочем, другие подчеркнули, что занятия спортом, особенно во время длительных перелетов, будут очень кстати.-0-