Новое селфи Аллы Пугачевой очаровало Instagram

Алла Пугачева. Фото из Instagram
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Алла Пугачева разместила в Instagram новый пост и восхитила всех.
72-летняя артистка сделала селфи, на котором выглядит очень молодой. Примадонна редко что-то публикует, поэтому кадр вызвал ажиотаж среди подписчиков, которые восхитились внешним видом звезды.
Красота и стиль поста очаровали подписчиков, которые поспешили выразить свой восторг в массе хвалебных комментариев. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число лайков. -0-