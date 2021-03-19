Новое украшение Ким Кардашьян рассорило пользователей Instagram

Ким Кардашьян. Фото из Instagram
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда Ким Кардашьян опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, который привлек внимание поклонников.
Знаменитость решила показать общественности свое новое необычное украшение. Ким Кардашьян приобрела грилзы, которые украшены драгоценными бриллиантами. Пользователи в разной степени восприняли новый пост селебрити, а некоторые подвергли его критике.
Фанаты поссорились между собой, ведь одни начали критиковать Ким Кардашьян за несуразный вид и бесполезно потраченные деньги, а другие юзеры, напротив, защищали звезду, ведь украшение ей идет. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал миллионы лайков. -0-