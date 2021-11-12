Новое утонченное фото МакSим очаровало многочисленных поклонников

МакSим. Фото из Instagram
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка МакSим представила в Instagram новый пост, который привлек внимание пользователей сети.
Артистка приняла участие в свежей фотосессии, а результатом поделилась в соцсети. Для этого МакSим предстала перед фотографом сначала в коротком черном платье, однако больше всего многочисленных поклонников восхитило утонченное фото певицы в шляпе и голубой блузке.
Новый кадр МакSим очаровал пользователей Instagram, о чем говорит множество восхищенных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-