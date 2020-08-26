Новое видео Бритни Спирс ошарашило подписчиков

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram новый ролик, который вызвал недоумение у фанатов.

Певица вновь запечатлела свои безумные танцы в гостиной. Звезда примерила черный топ, оголяющий живот, и желтые шорты с цветочным принтом. Впрочем, у поклонников смешанные чувства вызвал не внешний вид артистки, а ее поведение.

В подписи к посту она пояснила, что таким способом приводит себя в форму после продолжительного карантина с огромным количеством вкусной еды. Впрочем, фанаты мало в это поверили, ведь это не первый раз, когда Бритни Спирс делится с поклонники странным видео.

Кто-то из фолловеров оказался смущен роликом, другие всерьез задумались о здоровье кумира, а третьи, и вовсе, не смогли смотреть без улыбки на кадры. За непродолжительное время пост собрал более 1,6 млн просмотров и тысячи разнообразных комментариев. -0-