Новое видео Бритни Спирс в Instagram встревожило юзеров

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками в Instagram роликом, который заставил переживать людей за звезду.

В кадре запечатлена артистка, которая жалуется своим многочисленным фолловерам на пасмурную осеннюю погоду, а также рассказывает о лете, в которое она очень много смеялась. Впрочем, не это встревожило поклонников. Люди отметили, что на видео Бритни Пирс выглядит взволнованной, а ее поза и движения говорят о том, что она волнуется и переживает.

Разумеется, люди попытались выяснить у певицы все нюансы, однако та хранила молчание. Помимо этого, многие начали выдвигать свои теории в комментариях, а самые сообразительные написали: "Если ты в опасности, выложи это видео еще раз". Видео с Бритни Спирс посмотрели более миллиона раз. -0-