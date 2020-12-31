Новогодняя реклама с дедушкой растрогала миллионы людей своей концовкой (Видео)

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие компании перед Новым годом соревнуются в креативности, но в этом году всех обошел один ролик.

Реклама фармацевтического бренда из Германии заставила задуматься, а в концовке растрогала миллионы юзеров сети. В видео показывают дедушку, который каждый день тренируется. Ежедневно он выполняет упражнения с гирями, готовясь к милому делу. "Беречь себя - это значит заниматься тем, что действительно важно для вас", - так авторы видео объясняют смысл названия видео.

В конце выясняется, что дедушка не только укреплял здоровье, но и тренировался, чтобы поднять внучку. Этот момент в новогодней рекламе умилил людей, которые посмотрели ролик более 15 миллионов раз. -0-