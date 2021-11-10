Новые ботиночки для корги превратили его в настоящую звезду YouTube – очень смешно! (Видео)

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях молодой человек из США разместил на YouTube любопытные кадры, которые заставили улыбнуться каждого зрителя YouTube.

Мужчина подарил своему любимцу новые ботиночки, а после отправился на прогулку. Образ корги получился впечатляющим, но самое уморительное ждало всех впереди. В своих новых ботинках собака вышла на лед и отправилась в путь, но тут с ней произошел небольшой конфуз.

Ботинки начали скользить по льду, поэтому каждый шаг питомца становился очень смешным. Благо, этот уморительный момент хозяин записал на видео, которое превратило корги в настоящую звезду YouTube. -0-