Новые джинсы модного бренда "сломали" юзеров сети

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный в Республике Корея бренд одежды выпустил свою новинку и сразу привлек внимание пользователей.

Дизайнеры модного бренда вдохновились иллюзией и выпустили джинсы, которые "сломали" юзеров. Предмет гардероба выполнен в таком стиле, будто его порезали на куски, а после сшили вместе. Из-за этого создается оптическая иллюзия, которая и стала предметом обсуждения в сети.

Мнения по поводу новинки у людей разделились. Одни посчитали такие джинсы неудобными, а другие, напротив, оказались в восторге от необычного дизайна. Впрочем, обсуждение продолжается, а пост в Twitter уже собрал свыше 30 тысяч лайков. -0-