Новые фото Ларисы Долиной восхитили сеть - звезда помолодела на 15 лет

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Instagram дочь Ларисы Долиной похвасталась своей звездной мамой и впечатлила фолловеров.

Девушка представила общественности новые фото певицы, на которых с трудом смогли узнать артистку. 65-летняя знаменитость преобразилась, а больше всего внимания привлекла фигура Ларисы Долиной. Она примерила обтягивающее черное платье и туфли на шпильке, что сделало ее образ очень молодым.

В комментариях люди отметили, что на новом фото Лариса Долина помолодела. Юзеры подчеркнули, что звезда сбросила сразу 15 лет и мало кому удалось узнать знаменитую артистку с первого раза. Не удивительно, что пост привлек внимание поклонников и быстро собрал множество лайков. -0-