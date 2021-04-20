Новые владельцы начали ремонт дома и сделали потрясающее открытие (Фото)

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья в США несколько недель назад приобрела в США дом, который был построен в середине прошлого века. Они сразу же принялись за ремонт, но сделали поистине невероятное открытие. Своей историей один из хозяев поделился на Reddit.

Новые владельцы уже прошлись по потолку и стенам, поэтому пришло время напольного покрытия. Они дружно сняли старый ковролин и сделали потрясающее открытие, которое доказывает, что люди в 50-х годах прошлого века умели развлекаться.

В небольшой комнате на полу было нарисовано огромное игровое поле для "Монополии". Этот факт впечатлил семью, а также большое число юзеров сети. За пару дней пост на Reddit собрал более 120 тысяч лайков, а в комментариях пролили свет на необычное открытие.

Фото Reddit

Как оказалось, в старых домах подобные игровые поля для "Монополии" встречаются чаще, чем вы думаете. Таким образом люди коротали длинные вечера в веселой компании. Пользователи, в свою очередь, предложили новым хозяевам дома не убирать игру. Кроме этого, они отметили, что "Монополию" нарисовали от руки. Скорее всего, это было инициативой владельцев, чтобы весело проводить время в компании семьи или друзей. Достоверно неизвестно, что же решили сделать новые владельцы. -0-