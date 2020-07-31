Новый клип Билли Айлиш посмотрели миллионы раз за несколько часов

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Билли Айлиш опубликовала в сети новый клип, который быстро набрал множество просмотров.

Новое видео на песню "My future" за несколько часов набрало миллионы просмотров и счетчик на YouTube не собирается останавливаться. Новый клип Билли Айлиш выполнен в виде мультфильма, режиссером которого стал Эндрю Онорато.

В композиции Билил Айлиш говорит о любви к своему будущему, с которым девушке не терпится встретиться. Спокойная и мелодичная песня пришлась по вкусу пользователям, которые, помимо просмотров, оставили под клипом сотни тысяч разнообразных комментариев.-0-