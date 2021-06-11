Новый купальник Анны Седоковой сравнили в Instagram с авоськой

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Анна Седокова представила в Instagram новый снимок с отдыха.

Артистка примерила яркий и смелый купальник, который привлек внимание юзеров. Звезда выбрала для фото на фоне моря салатовое бикини с веревками. Никто не засомневался в красоте Анны Седоковой, однако внешний вид натолкнул юзеров на одно сравнение.

Пользователи залили певицу массой восторженных комментариев, а другие, напротив, отметили, что новый купальник звезды больше похож на авоську. Впрочем, это не помешало посту в Instagram собрать огромное число лайков. -0-