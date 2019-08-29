Новый летний клип и песня от Тины Кароль

Народная артистка Украины Тина Кароль, выпустила новый клип на композицию "Вабити". Настоящий летний ролик появился на YouTube-канале певицы, а также на нескольких популярных музыкальных сервисах. Текст для композиции написала известная рэп-исполнительница Alyona Alyona, а музыку – битмейкер JustChillBeats, сам видеоклип снимали в Калифорнии (США).

Тина Кароль. Фото из Instagram-аккаунта певицы

Стоит отметить, что недавно певица приняла участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины. Певица вместе с другими исполнителями спела гимн Украины, причем сделала это в весьма необычном месте – на крыше киевской консерватории.

Сольные концерты Тины Кароль состоятся: 20 ноября в Гомеле, 21 ноября в Минске.

Информационный партнер концертов – Белорусское телеграфное агентство