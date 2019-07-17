Новый мировой рекорд: самый быстрый пит-стоп на гонках Формулы-1

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Red Bull установила самое лучше время по замене четырех колес в гонках болидов Формулы-1.
Невероятную работу продемонстрировали участники команды на гонке в британском Сильверстоуне. Механики умудрились "переобуть" машину Пьера Гасли за рекордные 1,91 секунд.
Второе место по скорости пит-стопа тоже принадлежит команде механиков из Red Bull, которые обслуживают автомобиль Макса Ферстаппена. Они провели замену четырех колес за 1,96 секунды.
До этого рекорд принадлежал команде Williams. Он был установлен в 2016 году на Гран-при в Баку. Тогда машину Фелипе Массы обслужили за 1,92 секунды. -0-
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