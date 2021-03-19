Новый наряд Анастасии Решетовой посчитали верхом безвкусицы (Фото)

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная фотомодель Анастасия Решетова недавно опубликовала в Instagram новый пост и вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.

Девушка решила покрасоваться перед камерой в мини-наряде, однако что-то пошло не так. Знаменитость примерили ультракороткое платье, которое обнажило стройные ноги Анастасии Решетовой. Кроме этого, наряд подчеркнул стройную фигуру и природную красоту селебрити.

Разумеется, пост вызвал восторг, однако большинство подписчиков Анастасии Решетовой посчитали ее новый образ верхом безвкусицы. Об этом они написали в комментариях, которых собралась множество. -0-