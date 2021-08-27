Новый наряд Ксении Бородиной в Instagram посчитали чересчур откровенным 

Ксения Бородина. Фото из Instagram
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая Ксения Бородина недавно у себя в Instagram разместила несколько кадров и привлекла внимание юзеров.
Знаменитость отправилась на звездную вечеринку и выбрала соответствующее платье. Для выхода в свет Ксения Бородина примерила красное короткое мини-платье с разрезом на бедре, а также экстремальным декольте и пышными рукавами. Образ получился впечатляющим, что отметили многочисленные фолловеры знаменитости.
Знаменитость отправилась на звездную вечеринку и выбрала соответствующее платье. Для выхода в свет Ксения Бородина примерила красное короткое мини-платье с разрезом на бедре, а также экстремальным декольте и пышными рукавами. Образ получился впечатляющим, что отметили многочисленные фолловеры знаменитости.
Впрочем, нашлись и те, кто посчитал наряд Ксении Бородиной чересчур откровенным. Юзеры раскритиковали образ, однако это только прибавило популярности посту, который мигом собрал почти 500 тысяч лайков. -0-