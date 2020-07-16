Новый образ Меган Маркл вызвал бурные споры в сети - фото

Меган Маркл и принц Гарри. Фото EPA

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи сети обсуждают обновленную прическу Меган Маркл, с которой она появилась во время видеобращения к онлайн-саммиту Girl Up. Фотографию публикует Daily Mail. Жена принца Гарри предстала перед камерой с длинными ровными волосами и в синей майке. Многие стилисты отметили, что в таком образе герцогиня Сассекская выглядит более профессионально и уверенно. Также без внимания юзеров не осталась новая прическа Меган Маркл. Фото Daily Mail Пользователи принялись бурно обсуждать обновленный стиль. Кто-то предположил, что девушка нарастила волосы, однако другие, напротив, отметили, что Маркл практически везде появлялась с убранными волосами. Гадать можно бесконечно, однако это не заставило пользователей сети остановиться и они продолжили дискуссию, не забывая осыпать герцогиню комплиментами. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!