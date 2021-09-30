Новый образ Насти Ивлеевой изменил ее до неузнаваемости - получилось хорошо!

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая блогерша Настя Ивлеева представила в Instagram новый пост и впечатлила многочисленных фолловеров.

Звезда показала новый образ, который она выбрала для недавнего проекта. Настя Ивлеева примерила блестящие штаны и похожий короткий топ. Впрочем, основной изюминкой необычного образа знаменитости, который и изменил ее до неузнаваемости, стал светлый парик и стильные солнечные очки, а также внушительный маникюр.

Новый образ Насти Ивлеевой превратил ее в другого человека и пришелся по вкусу многочисленным фолловерам. Юзеры Instagram оставили массу хвалебных комментариев, а сам снимок быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-