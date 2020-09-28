Новый образ преобразил Кристину Асмус - многие сравнили актрису с Наташей Королевой

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус поделилась в Instagram новым снимком, на котором предстала в очень интересном образе.

Звезда разместила кадр со съемок очередного шоу, где она примерила леопардовый наряд и кардинально сменила внешность - стала темненькой, а макияж подчеркнул преображение.

В свою очередь, многие из фолловеров Кристины Асмус восхитились увиденным, а другие отметили, что первые несколько секунд не могли понять, что в Instagram актрисы делает певица Наташа Королева. "Первые секунды 3 думала, что Наташа Королева", "Костюмчик к лицу", "Ля, точно Наташка", - написали юзеры в комментариях. -0-