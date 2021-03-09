Новый образ Светланы Бондарчук рассорил огромное число юзеров Instagram

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель и телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram новый пост и вызвала бурную реакцию пользователей.

Звезда предстала перед камерой в совсем не привычном для себя образе, что и привлекло внимание флловеров. Светлана Бондарчук примерила стильный черный кожаный пиджак, но больше всего обсуждения вызвал ее рыжий парик с яркими перьями. Дополнила образ 52-летняя звезда высокими сапогами.

Кадры вызвал разную реакцию юзеров. Одни посчитали снимки шикарными, а другие были уверены, что этот образ ни коим образом не подходит Светлане Бондарчук. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который собрал десятки тысяч лайков. -0-