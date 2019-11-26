Новый образ Веры Брежневой вызвал фурор в Instagram

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Вера Брежнева любит экспериментировать со своей внешностью, но в этот раз ее преображение восхитило тысячи пользователей сети.

Артистка решила отойти от своих прямых длинных волос и поделилась на странице в Instagram фото с пышной укладкой из крупных локонов.

Результат преображения вызвал фурор среди подписчиков певицы и не только. Пользователи социальной сети восхитились новой прической и оставили под постом более 2,5 тысячи восторженных комментариев. -0-