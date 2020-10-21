Новый орган в теле человека обнаружили ученые

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Нидерландского института рака пытались обнаружить у пациента опухоль, но нашли новый орган. Об этом сообщает журнал Radiotherapy and Oncology.

Специалисты намеревались найти патологию у пациента с помощью радиоактивных изотопов во введенной в организм глюкозе. Для этого они использовали томографию, однако сделали интересное открытие.

Во время исследования на глюкозу отреагировал ранее неизвестный науке орган - четвертая пара слюнных желез. Это заинтересовало ученых и они подтвердили наличие нового органа в телах еще ста человек. Помимо всего прочего, четвертую пару слюнных желез нашли во время вскрытия двух тел.

Ранее научное сообщество полагало, что в теле человека только три пары слюнных желез - околоушные, подчелюстные и подъязычные. Новую пару назвали трубчатой, ведь ее нашли за трубным валиком глотки, который располагается, приблизительно, в центре головы. По мнению ученых, новому органу удавалось так долго "скрываться" из-за его труднодоступного расположения. -0-