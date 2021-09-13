Новый пост Ким Кардашьян удивил и озадачил юзеров - странный наряд привлек внимание!

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый пост и озадачила фолловеров.

Знаменитость представила серию новых снимков, где предстала в кожаном наряде, который привлек внимание. Дело в том, что Ким Кардашьян примерила черный кожаный костюм, сапоги, а также маску в смелом стиле, закрывшая полностью лицо звезды. Выбор телезвезды удивил и озадачил многих.

Странный стиль звезды привлек внимание пользователей, которые вмиг сравнили Ким Кардашьян с персонажами "Американской истории ужасов". Впрочем, нашлись и те, кто был удивлен и очарован выбором знаменитости. Неудивительно, что пост быстро собрал около 5,5 миллионов лайков. -0-