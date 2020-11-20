Новый пост Пелагеи восхитил юзеров Instagram - у нее улыбка на миллион

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Пелагея поделилась в Instagram новым постом, который заворожил Instagram.

Звезда предстала перед камерой в черном платье с открытыми плечами, что добавило красоты Пелагеи. Впрочем, не это привлекло внимание юзеров. Многие фолловеры восхитились широкой улыбкой певицы, а для пущего эффекта звезда накрасила губы яркой красной помадой, что и завершило образ.

Неудивительно, что фотографии быстро собрали огромное число восхищенных комментариев и множество лайков. Кроме этого, самые преданные поклонники отметили, что у знаменитости улыбка на миллион! -0-