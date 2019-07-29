Новый рекорд Гиннесса: студент из Венгрии посетил на велосипеде 7 стран за сутки

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магистрант из Будапешта Давид Ковари установил рекорд Гиннесса, за 24 часа посетив на велосипеде 7 стран. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Как рассказал сам Давид Ковари, на подготовку к рекордному заезду у него ушло несколько недель. Он заранее изучил качество дорог в различных приложениях, составив оптимальный маршрут. "Дороги были разделены на три категории в зависимости от их качества: идеальные, приемлемые, низкосортные. План заключался в том, чтобы как можно дольше оставаться на дорогах первоклассного качества и избегать загруженных трасс с интенсивным движением, а также минимизировать подъем", - поделился велосипедист.

Скрупулезная подготовка была направлена на то, чтобы побить рекорд немецкого путешественника, который объехал за сутки шесть стран. В 2016 году Михаэль Молл из Германии решил, что лучше всего стартовать в Италии, а затем проехать через Швейцарию, Лихтенштейн, Австрию, Германию и Францию.

Венгерский велосипедист посчитал, что лучше начать заезд в Польше, потом отправиться на юг через Чехию, Словакию, Австрию, Венгрию, Словению и Хорватию - семь стран и в общей сложности более 500 км пути. По словам Давида Ковари, наибольшее удовольствие в путешествии он испытал, проезжая по родной Венгрии: "Как только я пересек границу, почувствовал, что вернулся домой".

Студент захватил с собой в поездку маленькую сумку инструментами, фотоаппаратом, GPS-навигатором, энергетическими напитками, салатом и суши. Первый длительный перерыв на отдых состоялся через 10 часов после старта, когда Давид достиг Братиславы (Словакия), которая находится недалеко от австрийской и венгерской границ.

В хорватский Мурско-Средишче на границе со Словенией велосипедист приехал за два с небольшим часа до завершения заезда. "Добраться до следующей - восьмой по счету - страны было бы практически невозможно", - отметил рекордсмен. Ближайшее государство - Босния и Герцеговина - находится примерно в 228 км от Мурско-Средишче. "Если кто-то захочет побить мой рекорд и посетить восемь стран, ему нужно будет свести к минимуму время на остановках", - поделился Давид Ковари.-0-