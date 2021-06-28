Новый ролик "Черной вдовы" появился в сети

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совсем скоро состоится премьера нового фильма от Marvel, который уже переносили несколько раз.

Премьера шпионского фантастического триллера под названием "Черная вдова" намечена на девятое июля, однако студия не прекращает подогревать интерес фанатов. В очередной раз в Instagram появился новый ролик, в котором можно подробнее рассмотреть главного антагониста картины - Таскмастера.

Marvel Studios тщательно скрывает личность актера, который исполнил противника "Черной вдовы" на экране, однако новый трейлер проливает свет на некоторые детали. Кадры впечатляют и неудивительно, что их уже посмотрели огромное число раз, а теории вокруг персонажей картины продолжают множиться. Еще больше обзоров на новинки кино ищите на сайте tv.belta.by. -0-