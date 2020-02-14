Новый снимок Ани Лорак расстроил фанатов и вызвал бурное осуждение

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети не прекращают обсуждать свежее фото Ани Лорак в Instagram.

На снимке певица предстала перед камерой в милой позе, однако поклонники расстроились из-за ее внешнего вида. Ани Лорак заподозрили в пластике, а кто-то из подписчиков посчитал, что такой фотографией звезда просто копирует Ким Кардашьян.

Разумеется, все свое недовольство фолловеры Ани Лорак выразили в комментариях под постом. "Такой закос под Кардашьян", "Интересно сколько уже пластики сделано?", "все на одно лицо", - написали подписчики звезды. Впрочем, большая часть из более тысячи комментариев - слова восхищения. -0-