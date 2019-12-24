Новый снимок Ларисы Долиной поставил в тупик пользователей сети

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российскую певицу Ларису Долину не смогли узнать с первого раза на новом снимке.

Дочь 64-летней певицы поделилась в Instagram снимком с новогоднего шоу и озадачила пользователей сети. Они не смогли сразу понять, кто вместе с детьми на фото.

Звезда примерила на себя скромный образ: не вызывающая прическа, очки с прозрачной оправой и белая блузка. Когда же пользователи поняли, что на снимке Лариса Долина, то отметили, что знаменитость выглядит потрясающе. Это они поспешили написать в комментариях к посту. -0-