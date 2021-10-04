Новый снимок Мэттью Перри расстроил фанатов, ведь от былого красавчика не осталось и следа

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда телесериала "Друзья" в свое время произвел на поклонниц сильное впечатление, однако время изменило все. Кадры публикует New York Post.

Недавно актер попал в объектив камеры папарацци и эти новые снимки расстроили многих фанатов Мэтью Перри. 52-летнюю звезду запечатлели во время похода в кафе, куда он отправился не в самом лучшем виде. Звезда кино выбрал для выхода самый простецкий стиль, но больше всего выделялся его неспортивный силуэт, а также поседевшие волосы.

Unkempt Matthew Perry wears baggy shorts, T-shirt on coffee run https://t.co/7EX6bnXxlL pic.twitter.com/nZK2UNuMZZ — New York Post (@nypost) September 29, 2021

Впрочем, расстроил фанатов не только внешний вид Мэттью Перри, но и его грустный вид. Пользователи заключили, что от былого красавчика не осталось и следа. Многие это связывают с недавним расставанием. В июне Перри расстался со своей невестой, литературным агентом Молли Гурвиц. Влюбленные объявили о помолвке в ноябре 2020-го после двух лет знакомства. Тогда актер называл 29-летнюю возлюбленную "величайшей женщиной на планете". -0-