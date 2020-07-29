Новый снимок самой привлекательной спортсменки мира свел поклонников с ума

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая атлетка Алиса Шмидт, которую ранее признали самой привлекательной спортсменкой мира, поделилась новым постом в Instagram и свела подписчиков с ума.

Девушка предстала перед камерой в обтягивающем спортивном топе и коротких шортах, которые выгодно подчеркнули фигуру бегуньи. Снимок был сделан после забега в 400 метров, во время которого Алиса Шмидт установила личный рекорд. Самая привлекательная спортсменка в мире рассказала в подписи к посту, что с нетерпением ждет начала национальных соревнований.

Новый снимок атлетки свел поклонников с ума, поэтому они просто завалили комментарии к фото восторженными отзывами. Напомним, в 2019 году издание Busted Coveragе признало Алису Шмидт самой привлекательной спортсменкой в мире. -0-

Новое фото самой привлекательной спортсменки мира взбудоражило соцсети Пользователи Instagram оказались в восторге от нового фото и завалили девушку сотнями комплиментов, а также оставили десятки тысяч лайков.