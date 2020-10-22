Новый способ борьбы со стрессом придумали в Нидерландах

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах для всех желающих, кто хочет побороть стресс, придумали очень милую терапию. Об этом пишет BBC.

Несколько ферм по всей стране предлагают человеку, страдающему от стресса, обнимать коров. Такое нововведение получило название "koe knuffelen", что в переводе с голландского означает "обнимать корову".

Создатели необычного предложения отмечают, что коровы могут помочь в борьбе со стрессом лучше, чем щенки или котята. Они акцентируют внимание на том, что теплое и большое тело коровы помогает расслабиться человеку, что, в свою очередь, активизирует в организме человека выработку гормона окситоцина.

Помимо всего прочего, специалисты уверены, что в борьбе со стрессом еще поможет общение с лошадьми. Тут важно понимать, что речь идет не о верховой езде, а о времяпрепровождении с животным. -0-