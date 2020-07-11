Новый способ поедания манго признали гениальным в сети - видео

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой парень однажды показал своей девушке необычный способ поедания манго, которым она решила поделиться в TikTok.

Пользователи сети после просмотра отметили, что задумку парня можно признать гениальной и рассказали, что теперь будут есть манго только так. Способ парня необычен, однако очень эффективен. Для начала молодой человек надрезал плод по центру и оторвал половину. После этого он зубами достал косточку и принялся есть сладкий фрукт ложкой.

Новый способ поедания манго пришелся по вкусу пользователям сети, который за несколько дней посмотрели ролик более 10 миллионов раз. -0-