Новый способ заполнения формы для льда изменил жизнь юзеров сети - видео

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка решила продемонстрировать в TikTok лайфхак, который изменил жизни пользователей социальных сетей.

Кадры она разместила в интернете. Девушка сделала открытие, которое удивило остальных юзеров. Она показала, как можно удобно и без брызг наполнить водой в форме для льда разу четыре отсека.

Девушка показала специальное место, куда необходимо лить воду. В конце ролика пользовательница решила продемонстрировать, как она справлялась с этой задачей до того, как узнала новый лайфхак.

Пользователи сети отметили, что все это время делали неправильно и этот ролик изменил их жизнь. Кто-то из них признал такой способ революционным, а многим стало грустно оттого, что это не они его придумали. Впрочем, это не помешало видео набрать более 4,3 миллионов просмотров. -0-