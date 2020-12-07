Новый трейлер фильма "Чудо-женщина:1984" опубликовали в сети

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студия Warner Bros. разместила на YouTube новый трейлер предстоящего блокбастера по мотивам комиксов DC.

В новом трейлере фильма "Чудо-женщина:1984" главная героиня амазонка Диана встречает своего возлюбленного из первой части, который каким-то образом выжил. Вместе они общаются и вспоминают былое в 1984 году, а также спасают мир.

В новой части "Чудо-женщине" предстоит столкнуться со своей главной соперницей по комиксам - Гепардой, а другого злодея - бизнесмена-телепата Максвелла Лорда - сыграл Педро Паскаль.

Премьера намечена на 25 декабря. Одновременно картина выйдет в кинотеатрах, а также на стриминговом сервисе HBO Max. -0-