Новый вид деревьев получил имя в честь Леонардо Ди Каприо

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондонский Королевский ботанический сад объявил, что новый вид деревьев назван в честь актера Леонардо Ди Каприо. Выбор обусловлен активной позицией актера в защиту вырубки лесов, находящихся под угрозой исчезновения в заповеднике, где и был обнаружен единственный известный образец дерева, сообщает "МИР24".

Вечнозеленое дерево обладает крупными желтовато-зелеными листьями и было найдено в лесу Эбо в Камеруне. Это первый новый вил, получивший официальное название в 2022 году от ботаников из известных садов лондонского района Кью. Теперь научное название растения – Uvariopsis dicaprio.

Ди Каприо провел широкую кампанию в соцсетях после того, как правительство Камеруна выдало разрешение на вырубку леса в нетронутом заповеднике дикой природы в 2020 году. Через несколько месяцев власти отозвали свое решение и, по мнению специалистов, в этом большая заслуга развернутой актером информационной кампании.

Спустя несколько месяцев это решение было отменено и, как отмечают специалисты, немалую роль здесь сыграла волна, поднятая Ди Каприо.

Он добавил, что в случае реализации концессии на вырубку, новый вид так бы и остался неизвестен науке.

Uvariopsis dicaprio был также сразу внесен в список видов, находящихся под угрозой исчезновения – единственный известный экземпляр высотой четыре метра с только мужскими цветками был обнаружен рядом с пешеходной дорожкой.-0-