Новый вид лягушек назвали в честь группы Led Zeppelin

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зоологи из университета в Эквадоре открыли новый вид земноводных и решили его назвать в честь легендарной рок-группы Led Zeppelin. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые сделали открытие в юго-восточных горных лесах в Андах. Им удалось найти ранее неизвестный вид лягушек, размер которых составляет всего 3,6 сантиметра. Особи нового вида обладают глазами медно-красного оттенка и желтой, коричневой, черной и оранжевой кожей.

К имени нового вида лягушек подошли с творчеством и исследователи назвали животных в честь легендарной рок-группы Led Zeppelin - Pristimantis ledzeppelin. Ранее здесь зоологи открыли еще несколько новых видов земноводных, которые обитают только в области горных лесов региона Кордильера-дель-Кондор. -0-