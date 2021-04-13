Новый вид насекомых назвали в честь коронавируса

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Приштинского университета (Северное Косово, Сербия) обнаружили ранее неизвестный науке вид насекомых. Он относится к отряду ручейников, сообщает "МИР 24" со ссылкой на журнал Biodiversity Data Journal.

Образцы насекомых были собраны у водоема в национальном парке "Проклетие" еще несколько лет назад. Но лишь во время пандемии у ученых появилось время на тщательное изучение, молекулярный и морфологический анализ.

Авторы исследования назвали новый вид Potamophylax coronavirus. Они хотели отметить трудный период, через который пришлось пройти человечеству, а также привлечь внимание к другой "пандемии" - загрязнению пресных вод в данном регионе. Плохая экологическая обстановка уже привела к вымиранию большого количества пресноводных организмов.

Отметим, что ручейники - один из самых распространенных отрядов насекомых. Он насчитывает около 15 тыс. видов. В стадии личинки ручейник обитает в воде.-0-